«Барселона» впервые за 17 лет сыграет в Лиге Европы
02:00
«Барселона» проиграла «Баварии» (0:3) в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Каталонская команда стала третьей с 7 очками.
Таким образом, весной «Барселона» сыграет в плей-офф Лиги Европы. Впервые за 17 лет существования турнира.
Последний раз во втором по значимости еврокубке «Барселона» играла в сезоне-2000/01. Тогда сине-гранатовые проиграли в полуфинале «Ливерпулю» (0:0, 0:1).
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