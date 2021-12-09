«Барселона» впервые за 17 лет сыграет в Лиге Европы

«Барселона» проиграла «Баварии» (0:3) в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Каталонская команда стала третьей с 7 очками.

Таким образом, весной «Барселона» сыграет в плей-офф Лиги Европы. Впервые за 17 лет существования турнира.

Barcelona will be playing in the Europa League for the first time in 17 years ? pic.twitter.com/f7uWRBtKs5 — ESPN FC (@ESPNFC) December 8, 2021

Последний раз во втором по значимости еврокубке «Барселона» играла в сезоне-2000/01. Тогда сине-гранатовые проиграли в полуфинале «Ливерпулю» (0:0, 0:1).