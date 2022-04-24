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Сегодня, 14:38

Стала известна бригада арбитров на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал»

Румын Ковач рассудит матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал»
Анна Горшкова
Корреспондент
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УЕФА представил бригаду арбитров на первый полуфинал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом».

Главный судья встречи румын Иштван Ковач, помощники — Василе Маринеску и Овидиу Артене, оба из Румынии.

Резервный арбитр — португалец Артур Диаш. Главным на ВАР назначен немец Марко Фритц, его ассистент — Бастиан Данкерт (Германия).

Первый матч 1/2 финала ЛЧ-2021/22 между «Манчестер Сити» и «Реалом» пройдет на поле английской команды, на стадионе «Этихад». Встреча пройдет во вторник,26 апреля, начало — в 22:00 мск.

В другом полуфинальном матче встретятся «Ливерпуль» и «Вильярреал».

Напомним, что в четвертьфинале «Сити» выбил «Атлетико», а «Реал» обыграл «Челси».

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034662--man-city-vs-real-madrid/

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