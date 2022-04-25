Родри: «Сити» сильнее «Реала», но это нужно доказать на поле, прекрасно знаем, как они играют»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы прекрасно знаем, как они играют, и осознаем, какой у них опыт в Лиге чемпионов. Они умеют терпеть и ждать своего момента для гола. В этом их главное достоинство. «Реал» может не доминировать все 90 минут, но они всегда опасны. Нам нужно действовать внимательно и извлечь максимум из первого домашнего матча. Я считаю, что мы сильнее «Реала», но это нужно доказать на поле», — приводит слова Родри Sport.es.

Первый матч полуфинала ЛЧ-2021/22 между «Сити» и «Реалом» пройдет во вторник, 26 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени. В другом полуфинале встретятся «Вильярреал» и «Ливерпуль».

Напомним, что английский клуб в четвертьфинале обыграл «Атлетико», а «Реал» выбил «Челси».