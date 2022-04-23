Президент «Вильярреала» сообщил о целях команды выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне

Президент «Вильярреала» Фернандо Роч Альфонсо заявил, что команда планирует выиграть в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«В этом клубе мы всегда должны мыслить шире. Осознаем, что будет сложно, но мы уже одни из лучших в Европе. Наша цель — выиграть Лигу чемпионов. Ради этого мы работаем каждый день. Мы не знаем, произойдет ли это, но будем пытаться воспользоваться моментом», — цитирует Альфонсо AS.

«Вильярреал» в полуфинале Лиги чемпионов сыграет против «Ливерпуля». Первая игра команд пройдет 27 апреля, вторая — 3 мая.