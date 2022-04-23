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Сегодня, 07:54

Президент «Вильярреала» сообщил о целях команды выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Президент «Вильярреала» Фернандо Роч Альфонсо заявил, что команда планирует выиграть в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«В этом клубе мы всегда должны мыслить шире. Осознаем, что будет сложно, но мы уже одни из лучших в Европе. Наша цель — выиграть Лигу чемпионов. Ради этого мы работаем каждый день. Мы не знаем, произойдет ли это, но будем пытаться воспользоваться моментом», — цитирует Альфонсо AS.

«Вильярреал» в полуфинале Лиги чемпионов сыграет против «Ливерпуля». Первая игра команд пройдет 27 апреля, вторая — 3 мая.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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