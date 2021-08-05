Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Спартак» показал, что осталось за кадром первого матча Лиги чемпионов против «Бенфики»

21:33
4 августа. «Спартак» — «Бенфика» — 0:4. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
4 августа. «Спартак» — «Бенфика» — 0:4. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Московский «Спартак» со счетом 0:2 проиграл португальской «Бенфике» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Московский клуб выложил видеоролик, который посвящен этому матчу.

Ответная встреча пройдет 10 августа в Лиссабоне.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барселона» объявила, что Лионель Месси покинет клуб
Месси покинул футбольный клуб «Барселона»
Секретная трагедия: атака цунами в СССР, о которой молчали газеты
Власти Литвы и Латвии разрешили открывать пограничникам огонь по мигрантам
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры