«Спартак» показал, что осталось за кадром первого матча Лиги чемпионов против «Бенфики»
21:33
Московский «Спартак» со счетом 0:2 проиграл португальской «Бенфике» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Московский клуб выложил видеоролик, который посвящен этому матчу.
Ответная встреча пройдет 10 августа в Лиссабоне.
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