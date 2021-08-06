В «Бенфике» назвали условия допуска зрителей на матч Лиги чемпионов против «Спартака»
«Бенфика» сообщила, что ответный матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Спартака» смогут посетить только члены клуба болельщиков португальской команды.
«Билеты на матч смогут купить только члены клуба», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы «Бенфики».
В «Бенфике» также добавили, что максимальное количество зрителей составит 15 250 человек.
Членами клуба считаются болельщики, которым принадлежит та или иная часть акций команды. Фанаты ежегодно платят взносы, а взамен получают право голоса, в том числе на выборах президента клуба, а также участвовать в собраниях, на которых обсуждаются те или иные вопросы, связанные с жизнью клуба.
Ответный матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Бенфика» — «Спартак» пройдет 10 августа в Лиссабоне. В первом матче красно-белые уступили на своем поле со счетом 0:2.
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