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В «Бенфике» назвали условия допуска зрителей на матч Лиги чемпионов против «Спартака»

09:56
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«Бенфика» сообщила, что ответный матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Спартака» смогут посетить только члены клуба болельщиков португальской команды.

«Билеты на матч смогут купить только члены клуба», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы «Бенфики».

В «Бенфике» также добавили, что максимальное количество зрителей составит 15 250 человек.

Членами клуба считаются болельщики, которым принадлежит та или иная часть акций команды. Фанаты ежегодно платят взносы, а взамен получают право голоса, в том числе на выборах президента клуба, а также участвовать в собраниях, на которых обсуждаются те или иные вопросы, связанные с жизнью клуба.

Ответный матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Бенфика» — «Спартак» пройдет 10 августа в Лиссабоне. В первом матче красно-белые уступили на своем поле со счетом 0:2.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12071565

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Иван Торопцев все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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