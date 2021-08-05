УЕФА открыл дело против «Спарты» из-за поведения болельщиков на матче против «Монако»
20:22
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношение чешской «Спарты» за поведение болельщиков во время первого матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против французского «Монако» (0:2), сообщает пресс-служба УЕФА.
Матч прерывался в первом тайме из-за расистского поведения болельщиков пражской команды.
Клубу из Чехии вменяются три нарушения: дискриминационное поведение фанатов, провокационные оскорбительные сообщения и бросание предметов на поле.
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