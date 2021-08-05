УЕФА открыл дело против «Спарты» из-за поведения болельщиков на матче против «Монако»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношение чешской «Спарты» за поведение болельщиков во время первого матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против французского «Монако» (0:2), сообщает пресс-служба УЕФА.

Матч прерывался в первом тайме из-за расистского поведения болельщиков пражской команды.

Клубу из Чехии вменяются три нарушения: дискриминационное поведение фанатов, провокационные оскорбительные сообщения и бросание предметов на поле.