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УЕФА открыл дело против «Спарты» из-за поведения болельщиков на матче против «Монако»

20:22
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношение чешской «Спарты» за поведение болельщиков во время первого матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против французского «Монако» (0:2), сообщает пресс-служба УЕФА.

Матч прерывался в первом тайме из-за расистского поведения болельщиков пражской команды.

Клубу из Чехии вменяются три нарушения: дискриминационное поведение фанатов, провокационные оскорбительные сообщения и бросание предметов на поле.

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Иван Шитик все материалы автора

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