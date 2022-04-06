Симеоне: «Приятно смотреть, как играет «Манчестер Сити»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:1).

«Хорошее выступление против выдающегося клуба, которому удалось объединить множество футболистов мирового класса в превосходную команду. Мы хотели хорошо защищаться, уменьшать пространство и бить по ним контратаками. Как раз тогда, когда мы выглядели так, будто создали свои лучшие моменты, они забили единственный мяч. Это была очень сложная игра. Они снимают трех отличных игроков и заменяют их тремя такими же отличными парнями.

Я признаюсь, что мне приятно смотреть, как играет «Сити». Какое у них терпение. Но мы оба стремились к одному и тому же — к победе. Они могут быть лучшей командой в мире. Мы немного изменим свою игру в ответной встрече, но им все равно — они будут играть так же. Но со смирением и упорным трудом мы попробуем конкурировать с ними. Просто посмотрим, куда это нас приведет», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится 13 апреля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.