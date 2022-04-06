Клопп: «Выиграть на выезде у «Бенфики» в Лиге чемпионов сложно. «Ливерпуль» дал им создать слишком много моментов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Бенфикой» (3:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Выиграть на выезде у «Бенфики» в Лиге чемпионов сложно, — приводит слова Клоппа BT Sport. — «Ливерпуль» дал им создать слишком много моментов. Они заслужила гол, хотя мы могли лучше работать в защите. Это был тяжелая матч. Как я и ожидал, болельщики активно поддерживали свою команду. Мы знали, что 2:0 перед перерывом — это приятно, но не более. Потом пропустили. Перед ответной встречей у нас преимущество в два гола, идем дальше».

Также тренер отметил игру вратаря лиссабонского клуба Одиссеаса Влаходимоса.

«Обычно мы забиваем больше в подобных ситуациях, но не сделали этого главным образом потому, что вратарь «Бенфики» был очень хорош. Мы знаем многое о нашем сопернике, поэтому будем готовы к ответному матчу», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. В составе гостей забитыми мячами отметились Ибраима Конате, Садио Мане и Луис Диас. У хозяев единственный гол на счету Дарвина Нуньеса.

Ответная игра пройдет 13 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.