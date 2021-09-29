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Семак отреагировал на информацию о недовольстве Барриоса своей позицией

22:36
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Мальме» (4:0) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов и высказался о новой позиции на поле хавбека Вильмара Барриоса.

— Перед матчем появилась информация, что якобы Барриос недоволен необходимостью играть в центре обороны. Как он отреагировал, когда вы ему сказали о смене позиции?

— Барриос прекрасно отреагировал. А разговоры из серии «якобы» комментировать не хочется. Он играет хорошо, никаких проблем нет. С Вильмаром лично общался перед «Челси» и сейчас... Это все заблуждение.

— В чем идея игры Барриоса в центе обороны?

— Позиция Барриоса добавляет надежности. Против быстрых атак соперника и команд, которые играют в три защитника при низком блоке сложно успевать накрывать крайних защитников. Он нам помогает, — сказал Семак.

В составе победителей отличились полузащитники Клаудиньо, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Вендел.

Зенит — Мальме

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Гоша Чернов все материалы автора

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