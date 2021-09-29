Малком: «Все сегодня молодцы, все отлично потрудились»

Нападающий «Зенита» Малком поделился эмоциями после победы над «Мальме» в матче группового этапа Лиги чемпионов (4:0).

— Мы очень хорошо подготовились к сопернику. Знали, что они будут играть на контратаках, что они очень опасны в этом.

Считаю, что матч был непростым для нас, тем не менее, с первых минут мы взяли игру под свой контроль. Нам это удалось, потому что это было важно, к тому же мы играли дома при своих болельщиках.

Все сегодня молодцы, все отлично потрудились. Надеюсь, мы и дальше продолжим в победном режиме кампанию в Лиге чемпионов УЕФА.

— «Зенит» очень резво начал, подавил «Мальме», но снизил скорости после забитого мяча. С чем это, на ваш взгляд, связано?

— Мы играем в Лиге чемпионов, у всех команд здесь есть качество и достаточные силы, чтобы соперничать со всеми командами. Мы с уважением относимся к каждому сопернику. Но да, немного снизили давление, потому что соперник тоже умеет хорошо играть на контратаках. Хорошо, что во втором тайме снова сумели взять игру под свой контроль.

— Минутка странных вопросов: если бы вам предложили подарить ваш индивидуальный приз кому-то из команды, то кому бы вы его передали?

— Барриосу! Он прекрасно выполняет свою роль на поле, пусть и не на самой привычной позиции, но справляется с ней потрясающе. Так что если бы мне пришлось выбирать, я бы передал Барриосу, потому что он просто молодчина.