Рианчо: «Игроки «Спартака» должны поскорее забыть о поражении и сосредоточиться на Лиге Европы»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение красно-белых от «Бенфики» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов (0:2).

«Сегодня матч мне не понравился, но зато «Спартак» больше рисковал, чего в первой игре я не видел. Рую Витории нужно больше времени, чтобы «Спартак» показал хорошие результаты. Я считаю, что со временем и работой команда станет лучше. Теперь игроки должны сосредоточиться на следующей игре. Они должны поскорее забыть об этом поражении и сосредоточиться на РПЛ и на том, что может произойти в Лиге Европы», — сказал Рианчо «СЭ».

Первая встреча также завершилась победой «Бенфики» со счетом 2:0. «Спартак» выступит в групповом раунде Лиги Европы.