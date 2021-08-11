Рианчо: «Игроки «Спартака» должны поскорее забыть о поражении и сосредоточиться на Лиге Европы»
01:05
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение красно-белых от «Бенфики» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов (0:2).
«Сегодня матч мне не понравился, но зато «Спартак» больше рисковал, чего в первой игре я не видел. Рую Витории нужно больше времени, чтобы «Спартак» показал хорошие результаты. Я считаю, что со временем и работой команда станет лучше. Теперь игроки должны сосредоточиться на следующей игре. Они должны поскорее забыть об этом поражении и сосредоточиться на РПЛ и на том, что может произойти в Лиге Европы», — сказал Рианчо «СЭ».
Первая встреча также завершилась победой «Бенфики» со счетом 2:0. «Спартак» выступит в групповом раунде Лиги Европы.
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