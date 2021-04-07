Ройс стал лучшим бомбардиром дортмундской «Боруссии» в истории Лиги чемпионов
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Полузащитник «Боруссии» из Дортмунда Марко Ройс отметился голом в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2). Он стал лучшим бомбардиром немецкой команды в Лиге чемпионов.
В активе Ройса теперь 18 голов в составе «Боруссии» в Лиге чемпионов. Он опередил Роберта Левандовски, который будучи игроком дортмундской команды забил 17 голов в главном клубном турнире Европы.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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