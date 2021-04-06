Дубль Винисиуса принес «Реалу» победу над «Ливерпулем» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
23:52
«Реал» на своем поле победил «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча в Мадриде закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.
У «Реала» дубль оформил Винисиус, еще один гол на счету Маркоса Асенсио. Автором единственного мяча «Ливерпуля» стал Мохамед Салах.
Ответная встреча пройдет 14 апреля.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2020-2021/playoff/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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