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Дубль Винисиуса принес «Реалу» победу над «Ливерпулем» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

23:52
6 апреля. Мадрид. «Реал» — «Ливерпуль» — 3:1. Фото ФК «Реал».
6 апреля. Мадрид. «Реал» — «Ливерпуль» — 3:1. Фото ФК «Реал».
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«Реал» на своем поле победил «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча в Мадриде закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

У «Реала» дубль оформил Винисиус, еще один гол на счету Маркоса Асенсио. Автором единственного мяча «Ливерпуля» стал Мохамед Салах.

Ответная встреча пройдет 14 апреля.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2020-2021/playoff/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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