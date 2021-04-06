Дубль Винисиуса принес «Реалу» победу над «Ливерпулем» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

«Реал» на своем поле победил «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча в Мадриде закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

У «Реала» дубль оформил Винисиус, еще один гол на счету Маркоса Асенсио. Автором единственного мяча «Ливерпуля» стал Мохамед Салах.

Ответная встреча пройдет 14 апреля.