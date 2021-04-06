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Лига чемпионов, 1/4 финала: расписание первых матчей

10:00
6 и 7 апреля состоятся первые матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Фото Reuters
6 и 7 апреля состоятся первые матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Фото Reuters
Лига чемпионов. 1/4 финала. Первые матчи.

6 апреля

«Реал» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия)
22.00 (Матч ТВ — 21.45). Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».
Ответный матч — 14 апреля.

Реал — Ливерпуль

«Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» Д (Германия)
22.00 (Матч Футбол 1 — 21.45). Манчестер. Стадион «Этихад».
Ответный матч — 14 апреля.

Манчестер Сити — Боруссия Д

7 апреля

«Порту» (Португалия) — «Челси» (Англия)
22.00. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».
Ответный матч — 13 апреля.

Порту — Челси

«Бавария» (Германия) — «ПСЖ» (Франция)
22.00. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».
Ответный матч — 13 апреля.

Бавария — ПСЖ

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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