Лига чемпионов, 1/4 финала: расписание первых матчей
10:00
Лига чемпионов. 1/4 финала. Первые матчи.
6 апреля
«Реал» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия)
22.00 (Матч ТВ — 21.45). Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».
Ответный матч — 14 апреля.
«Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» Д (Германия)
22.00 (Матч Футбол 1 — 21.45). Манчестер. Стадион «Этихад».
Ответный матч — 14 апреля.
7 апреля
«Порту» (Португалия) — «Челси» (Англия)
22.00. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».
Ответный матч — 13 апреля.
«Бавария» (Германия) — «ПСЖ» (Франция)
22.00. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».
Ответный матч — 13 апреля.
Опрос
проголосовало: 5Все опросы
Кто из четвертьфиналистов — фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...