Нападающий "Ливерпуля" Роберту Фирмину отправился вместе с командой на первый матч полуфинала Лиги чемпионов против "Барселоны", информирует клубная пресс-служба. 27-летний бразилец пропустил пятничную встречу 36-го тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилда" (5:0) из-за мышечного повреждения.

"Барселона" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, полуфинал, первый матч, 1 мая 2019, онлайн-трансляция матча в 22.00 (мск)

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игры​