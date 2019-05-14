Валерий Газзаев: "Ливерпуль" демонстрирует выдающийся футбол"

Знаменитый тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, зампред комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев - о полуфиналах Лиги чемпионов

- "Ливерпуль" демонстрирует выдающийся футбол. Юрген Клопп работает третий год – и те идеи, которые он внедрял на протяжении всего времени, стали работать с максимальной эффективностью и в английской премьер-лиге, и в Лиге чемпионов., - сказал Газзаев. - "Аякс" тоже проявил себя великолепно, и если бы нынешний состав удалось сохранить, клуб из Амстердама продолжал бы доминировать в Европе, как это было во времена легендарного Йохана Кройфа. Но в современных условиях это невозможно: более богатые клубы уже фактически раскупили ведущих игроков амстердамской команды. "Тоттенхэм" в последние годы стабильно выступает в чемпионате Англии и регулярно играет в Лиге чемпионов. Но из всех четырех участников полуфинала лондонцам, скажем так, повезло больше остальных. Что же касается "Барселоны", то клуб такого уровня просто не имеет права уступать 0:4 после домашних 3:0. Это мощнейший удар по репутации и имиджу клуба и футболистов. В игре была какая-то беспомощность. Неслучайно, что после окончания сезона "Барселона" планирует выставить порядка десяти игроков на трансфер. (Дмитрий Симонов)

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