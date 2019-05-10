Лукас Моура - игрок недели в Лиге чемпионов

Полузащитник "Тоттенхэма" Лукас Моура назван лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Игорок отметился хет-триком в ответном полуфинальном матче против "Аякса" (3:2). Амстердамцы выиграли первую игру со счетом 1:0, во второй вели 2:0, но Моура провел три мяча и вывел лондонский клуб в финал. Решающий мяч он забил на 96-й минуте.

В финале "Тоттенхэм" встретится с "Ливерпулем", который по сумме двух встреч победил "Барселону" (0:3, 4:0).