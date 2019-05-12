03:54 | Футбол — Испания

Месси сбрил бороду после поражения от "Ливерпуля". Фото

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После поражения от "Ливерпуля" (0:4) в полуфинале Лиги чемпионов нападающий "Барселоны" Лионель Месси сбрил бороду. Были опубликованы фото с тренировки команды, где аргентинец уже без бороды.

 

"Барселона" уже обеспечила себе победу в чемпионате Испании, но не сумела пробиться в финал Лиги чемпионов. В финале Кубка Испании "Барса" сыграет с "Валенсией".

31-летний аргентинец в текущем сезоне провел 47 матчей за "Барселону", забил 48 мячей и отдал 22 результативные передачи.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/2 финала
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