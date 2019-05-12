Месси сбрил бороду после поражения от "Ливерпуля". Фото

После поражения от "Ливерпуля" (0:4) в полуфинале Лиги чемпионов нападающий "Барселоны" Лионель Месси сбрил бороду. Были опубликованы фото с тренировки команды, где аргентинец уже без бороды.
New look of Leo! Messi appeared for the practice of @FCBarcelona without a beard! pic.twitter.com/0hKU5n9u9d– Argentina Soccer 11 🇦🇷 (@ArgSoccer11) 11 мая 2019 г.
"Барселона" уже обеспечила себе победу в чемпионате Испании, но не сумела пробиться в финал Лиги чемпионов. В финале Кубка Испании "Барса" сыграет с "Валенсией".
31-летний аргентинец в текущем сезоне провел 47 матчей за "Барселону", забил 48 мячей и отдал 22 результативные передачи.
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