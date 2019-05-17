Жозе Моуринью: "Месси не заслуживает "Золотой мяч", потому что провалился в Лиге чемпионов"

Известный португальский тренер Жозе Моуринью считает, что капитан "Барселоны" Лионель Месси не заслужил "Золотой мяч" по итогам 2019 года. Форвард привел каталонцев к титулу чемпионов Испании, забив 34 гола в 33 матчах, добрался до финала Кубка страны, где "Барса" сыграет с "Валенсией". В Лиге чемпионов Месси забил 12 голов в 10 играх, его команда не смогла пробиться в финал, уступив в полуфинале "Ливерпулю" (3:0, 0:4).

- Сомневаюсь, что Месси заслуживает "Золотой мяч", потому что он провалился в Лиге чемпионов, - цитирует RMC Моуринью.

На счету Месси пять "Золотых мячей" (2009, 2010, 2011, 2012, 2015), он делит рекорд с Криштиану Роналду.