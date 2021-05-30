Роберто Мартинес поделился мнением о травме Де Брейне в финале Лиги чемпионов

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал травму полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне. У него диагностирован перелом костей носа и стенки левой глазницы после столкновения с защитником «Челси» Антонио Рюдигером в финале Лиги чемпионов (0:1).

«На мой взгляд, Рюдигеру повезло, что ему показали желтую карточку. После того, как я много раз пересмотрел эпизод, не осталось сомнений, что он подставил Кевину плечо. Это чрезмерный и неблагоразумный прием. Де Брейне — не тот игрок, который легко падает на газон, и степень последствий вы можете видеть на его лице. Посмотрим, сможет ли он вовремя восстановиться к Евро-2020», — приводит слова Мартинеса AS.

Ранее стало известно, что 29-летний бельгиец может не успеть восстановиться к групповому этапу Евро-2020. Бельгия — соперник России по группе Евро-2020. Команды сыграют друг с другом 12 июня в Санкт-Петербурге.