Канте не вошел в символическую сборную Лиги чемпионов по версии УЕФА
20:46
УЕФА в Twitter опубликовал символическую сборную сезона в Лиге чемпионов. Она была сформирована по очкам, набранным игроками в Fantasy Football. Полузащитник «Челси» Нголо Канте, который был признан лучшим игроком финала, в нее не вошел.
Символическая сборная Лиги чемпионов: Эдуар Менди («Челси»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Антонио Рюдигер («Челси»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Жоржинью («Челси»), Фил Фоуден («Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Эрлин Холанн («Боруссия» Дортмунд), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
В финале Лиги чемпионов «Челси» победил «Манчестер Сити» (1:0).
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Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры
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