Участие де Брейне в матчах группового этапа чемпионата Европы находится под вопросом

Полузащитнику «Манчестер Сити» Кевину де Брейне диагностировали перелом костей носа и стенки левой глазницы после финала Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).

Как пишет ESPN, чтобы кости глазницы правильно срослись, нужно как минимум три недели. Это ставит под вопрос возможность футболиста участвовать в матчах сборной Бельгии в групповом турнире Евро-2020.

При этом травма вряд ли заставит де Брейне пропустить весь турнир, поскольку он может играть в маске, чтобы защитить травмированную область.

Напомним, что Бельгия — соперник России по группе Евро-2020. Команды сыграют друг с другом 12 июня (в Санкт-Петербурге).