Фердинанд подверг критике игру Зинченко в финале Лиги чемпионов

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал игру защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в моменте с голом «Челси» в финале Лиги чемпионов (0:1).

«Зинченко должен был двигаться вместе с Хаверцом. Это ленивая игра в защите. Беги за своим игроком, если он стоит – опекай его, чтобы мяч до него не дошел», - приводит слова Фердинанда Manchester Evening News со ссылкой на BT Sport.

«Челси» получил право сыграть в Суперкубке УЕФА. Их соперником станет испанский «Вильярреал», который выиграл Лигу Европы.