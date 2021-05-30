Фердинанд подверг критике игру Зинченко в финале Лиги чемпионов
22:13
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал игру защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в моменте с голом «Челси» в финале Лиги чемпионов (0:1).
«Зинченко должен был двигаться вместе с Хаверцом. Это ленивая игра в защите. Беги за своим игроком, если он стоит – опекай его, чтобы мяч до него не дошел», - приводит слова Фердинанда Manchester Evening News со ссылкой на BT Sport.
«Челси» получил право сыграть в Суперкубке УЕФА. Их соперником станет испанский «Вильярреал», который выиграл Лигу Европы.
Дополнительная информация:
https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/oleksandr-zinchenko-man-city-chelsea-20707194
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