Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Фердинанд подверг критике игру Зинченко в финале Лиги чемпионов

22:13
Теги:

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал игру защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в моменте с голом «Челси» в финале Лиги чемпионов (0:1).

«Зинченко должен был двигаться вместе с Хаверцом. Это ленивая игра в защите. Беги за своим игроком, если он стоит – опекай его, чтобы мяч до него не дошел», - приводит слова Фердинанда Manchester Evening News со ссылкой на BT Sport.

«Челси» получил право сыграть в Суперкубке УЕФА. Их соперником станет испанский «Вильярреал», который выиграл Лигу Европы.

Дополнительная информация:

https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/oleksandr-zinchenko-man-city-chelsea-20707194

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Российский вратарь-дебютант продолжает покорять НХЛ. Он проиграл первый матч «Бостону», но все равно был лучшим
Упавшие с балкона в Петербурге супруги находятся в тяжелом состоянии
Полицейские выяснили, кому принадлежала найденная на шоссе голова
Что показала Анохина на «голой» фотографии? — Фото

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд