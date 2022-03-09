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«Каким бы ни был исход, мы всегда играем на победу». Эсгаю — об ответной игре с «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Спортинга» Рикарду Эсгаю надеется, что его команде удастся показать хорошую игру в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Команда знает, что ей предстоит сделать завтра. У нас есть план и идеи. Каким бы ни был исход, мы всегда играем на победу. Хотя мы уступаем в этом противостоянии, сделаем все возможное, чтобы показать хорошую игру и добиться другого результата по сравнению с первым матчем», — цитирует пресс-служба УЕФА Эсгаю.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Спортингом» состоится в среду, 9 марта. Первая игра завершилась со счетом 5:0 в пользу «горожан».

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033907--man-city-vs-sporting-cp/
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