«Каким бы ни был исход, мы всегда играем на победу». Эсгаю — об ответной игре с «Манчестер Сити»

Защитник «Спортинга» Рикарду Эсгаю надеется, что его команде удастся показать хорошую игру в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Команда знает, что ей предстоит сделать завтра. У нас есть план и идеи. Каким бы ни был исход, мы всегда играем на победу. Хотя мы уступаем в этом противостоянии, сделаем все возможное, чтобы показать хорошую игру и добиться другого результата по сравнению с первым матчем», — цитирует пресс-служба УЕФА Эсгаю.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Спортингом» состоится в среду, 9 марта. Первая игра завершилась со счетом 5:0 в пользу «горожан».