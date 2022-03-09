Лаллана: «Неважно, что беспроигрышная домашняя серия «Ливерпуля» прервалась»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана прокомментировал поражение от «Интера» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 0:1. Единственный гол забил Лаутаро Мартинес.

«Неважно, что «Ливерпуль» лишился своей беспроигрышной домашней серии. Это не похоже на поражение. Сегодня такой результат — комфортно.

«Интер» мог воспользоваться нервами «Ливерпуля» после гола, но они не использовали этот шанс из-за красной карточки, поэтому импульс вернулся к «Ливерпулю», — цитирует пресс-служба УЕФА Лаллану.

В первой встрече «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:0, поэтому прошел в 1/4 финала.