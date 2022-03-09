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Сегодня, 04:41

Лаллана: «Неважно, что беспроигрышная домашняя серия «Ливерпуля» прервалась»

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана прокомментировал поражение от «Интера» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 0:1. Единственный гол забил Лаутаро Мартинес.

«Неважно, что «Ливерпуль» лишился своей беспроигрышной домашней серии. Это не похоже на поражение. Сегодня такой результат — комфортно.

«Интер» мог воспользоваться нервами «Ливерпуля» после гола, но они не использовали этот шанс из-за красной карточки, поэтому импульс вернулся к «Ливерпулю», — цитирует пресс-служба УЕФА Лаллану.

В первой встрече «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:0, поэтому прошел в 1/4 финала.

Лига чемпионов. 1/8 финала
08 мар, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
0:1
Интер
Голы
Мартинес, 61 (0:1)
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Робертсон Матип Александр-Арнолд Фабинью Тиагу Алькантара (Хендерсон, 66) Джонс (Кейта, 65) Мане Салах Диогу Жота (Диас, 83)
Интер
Ханданович Дюмфрис (Дармиан, 75) де Врей (Д`Амброзио, 46) Шкриньяр Бастони Хакан Чалханоглу (Весино, 83) Видаль Брозович (Гальярдини, 75) Санчес Мартинес (Корреа, 76) Перишич
Предупреждения
Диогу Жота 40’, Робертсон 47’, Мане 71’  -  Санчес 45+4’, Видаль 45+6’, Бастони 85’, Гальярдини 90+4’
Удаления
Санчес 63’ (вторая ж.к)
Судьи
Лаос (Испания)
Адам Лаллана
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
0
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