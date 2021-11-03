Рейтинг УЕФА: на этой неделе Россия останется в первой десятке, Украина не догонит
«Шахтер» проиграл «Реалу» (1:2) в 4-м туре Лиги чемпионов — рейтинг Украины остался прежним, как и ее отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА. У наших клубов по итогам последних пяти сезонов 31,682 балла. У украинских — 31 балл, они по-прежнему занимают 11-е место.
В четверг, 4 ноября, состоятся матчи Лиги Европы «Галатасарай» — «Локомотив» и «Лестер» — «Спартак», а в Лиге конференций «Заря» примет софийский ЦСКА. Коэффициенты России и Украины могут измениться, но наши команды как минимум до встреч 5-х туров сохранят 10-е место.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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