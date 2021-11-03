«Милан» сыграл вничью с «Порту» в матче Лиги чемпионов
«Милан» и «Порту» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче Лиги чемпионов.
Оба гола забили защитники португальской команды: Луис Диас — в ворота миланцев, Шансель Мбемба — в свои.
«Милан» набрал первое очко в группе после трех поражений и сохраняет шансы на выход в плей-офф, но может потерять их после другой игры тура- «Ливерпуль» (9 очков) — «Атлетико» (4 очка) в случае победы мадридцев.
«Порту» с 5 очками поднялся на второе место в турнирной таблице.
Лига чемпионов. 4-й тур. Группа В
«Милан» (Италия) — «Порту» (Португалия) — 1:1 (0:1)
Голы: Л.Диас, 6 (0:1). Мбемба, 61 — в свои ворота (1:1).
«Милан»: Тэтэрушану, Романьоли, Калабрия (Калюлю, 46), Томори, Эрнандес, Беннасер, Б.Диас (Крунич, 68), Тонали (Кессье, 69), Жиру (Ибрагимович, 76), Леан (Мальдини, 85), Салемакерс.
«Порту»: Кошта, Мбемба, Жоао Мариу, Сануси, Сержиу Оливейра (Витинья, 69), Груич, Отавиу (Мартинес, 86), Л.Диас (Бруну Кошта, 79), Тареми (Пепе, 85), Эванилсон (Шику Консейсау, 79).
Предупреждения: Груич, 49. Томори, 55. Мбемба, 65. Витинья, 73. Шику Консейсау, 90+2.
Судья: Тюрпен (Франция).
3 ноября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
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