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«Реал» сыграет с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
4 мая. «Реал» — «Манчестер Сити» — 3:1.
Фото AFP

Состоялись ответные матчи 1/2 финала Лиги чемпионов. В финал вышли «Реал» и «Ливерпуль».

Во вторник, 3 мая, «Ливерпуль» на выезде выиграл у «Вильярреала» — 3:2. В первой встрече команда Юргена Клоппа одержала победу со счетом 2:0.

В среду, 4 мая, «Реал» на своем поле в дополнительное время обыграл «Манчестер Сити» — 3:1. В первой игре победили чемпионы Англии (4:3), но по сумме двух встреч в финал вышла команда Карло Анчелотти.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало игры — 22.00 по московскому времени.

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