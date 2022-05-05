Бензема вышел на второе место по голам в полуфиналах Лиги чемпионов

Нападающий «Реала» Карим Бензема вышел на второе место по голам в полуфиналах Лиги чемпионов.

Его гол в ворота «Манчестер Сити» в ответном матче полуфинала стал восьмым на этих стадиях турнира (3:1).

34-летний француз обошел по этому показателю форварда «Баварии» Роберта Левандовски, у которого семь голом. У нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси — шесть голов.

Лидирует в списке нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду — 13 голов.