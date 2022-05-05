Бензема вышел на второе место по голам в полуфиналах Лиги чемпионов
Нападающий «Реала» Карим Бензема вышел на второе место по голам в полуфиналах Лиги чемпионов.
Его гол в ворота «Манчестер Сити» в ответном матче полуфинала стал восьмым на этих стадиях турнира (3:1).
34-летний француз обошел по этому показателю форварда «Баварии» Роберта Левандовски, у которого семь голом. У нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси — шесть голов.
Лидирует в списке нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду — 13 голов.
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