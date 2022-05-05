Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:47

Бензема вышел на второе место по голам в полуфиналах Лиги чемпионов

Читать «СЭ» в
Карим Бензема.
Фото Reuters

Нападающий «Реала» Карим Бензема вышел на второе место по голам в полуфиналах Лиги чемпионов.

Его гол в ворота «Манчестер Сити» в ответном матче полуфинала стал восьмым на этих стадиях турнира (3:1).

34-летний француз обошел по этому показателю форварда «Баварии» Роберта Левандовски, у которого семь голом. У нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси — шесть голов.

Лидирует в списке нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду — 13 голов.

Карим Бензема
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Роберт Левандовски
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
2
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать огурцы
В «Спартаке» опять пожар - говорят об увольнении Ваноли ради интересов футбольного агента. Что опять происходит у красно-белых
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/2 финала
Линекер — о матче «Реал» — «Манчестер Сити»: «Одна из самых экстраординарных игр в истории Лиги чемпионов»
Фердинанд восхитился главным тренером «Реала» Анчелотти
Мостовой — о проходе «Реала» в финал ЛЧ: «Анчелотти угадал с заменами»
«Реал» — «Манчестер Сити»: гимн футболу в полуфинале Лиги чемпионов!
Анчелотти стал первым тренером, игравшим в пяти финалах Лиги чемпионов
«В их ДНК заложен менталитет победителя». Рианчо — о выходе «Реала» в финал Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» сыграет с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов

«В их ДНК заложен менталитет победителя». Рианчо — о выходе «Реала» в финал Лиги чемпионов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости