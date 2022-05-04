Альбиоль: «Заплатили большую цену за то, что отдали очень много сил в первом тайме»

Капитан «Вильяреала» Рауль Альбиоль прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (2:3) в матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Так не должно было сегодня случиться, но те усилия, которые приложила наша команда, были невероятны — безмерны. Не получилось, но наша команда сегодня сделала все возможное, выложилась по максимуму. Первый гол соперника очень больно ударил по нам. Мы заплатили большую цену за то, что отдали очень много сил в первом тайме, когда действовали так хорошо. В итоге сбавили в «физике» после перерыва, за что нас и наказали», — цитирует пресс-служба УЕФА Альбиоля.

В первой встрече «Ливерпуль» дома выиграл со счетом 2:0, поэтому по сумме двух встреч вышел в финал.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс». Соперником команды Юргена Клоппа станет победитель противостояния «Манчестер Сити» с «Реалом». В первом матче победила английская команда — 4:3.