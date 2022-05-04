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Эмери: «Во втором тайме у «Вильярреала» не нашлось ресурсов, чтобы противостоять мощи «Ливерпуля»

Эмери прокомментировал поражение от «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов
Евгений Козинов
Корреспондент
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Унаи Эмери.
Фото Reuters

Главный тренер «Вильяреала» Унаи Эмери прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (2:3) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. После первого тайма испанская команда вела в счете 2:0.

«Мы провели первый тайм как планировали. Он прошел по самом оптимистичному сценарию для нас. Но нам все же не хватило этого. Мы должны были сыграть идеально все 90 минут, особенно в обороне.

Первый тайм получился просто идеальным. Мы показали игру, которая дала нам надежду. В перерыве мы знали, что Жерар Морено испытывает проблемы и ощущает свою травму, но мы хотели, чтобы он оставался на поле как можно дольше. Но он не мог совершать рывки. И мы потеряли важного игрока. Мы должны были больше владеть мячом, контролировать игру. Но во втором тайме у нас не нашлось ресурсов, чтобы противостоять этой мощи «Ливерпуля», — цитирует пресс-служба УЕФА Эмери.

В первой встрече «Ливерпуль» дома выиграл со счетом 2:0, поэтому по сумме двух встреч вышел в финал.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс». Соперником команды Юргена Клоппа станет победитель противостояния «Манчестер Сити» с «Реалом». В первом матче победила английская команда — 4:3.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Ливерпуль
Унаи Эмери
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