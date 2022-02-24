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Сегодня, 04:32

«Если бы сыграли еще минут 10, могли даже выиграть». Рангник — о ничьей с «Атлетико»

Рангник прокомментировал ничью «Манчестер Юнайтед» с «Атлетико»
Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник после ничьей с «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов признал, что в первом тайме команда сыграла не лучшим образом.

«Не знаю, спас ли я игру заменами, но после первого тайма хуже стать уже не могло. До сих пор не верю в то, как мы играли до перерыва. Делали это без страсти и нужной агрессии в борьбе за мяч. Потому и столкнулись с проблемами. Во втором тайме выглядели уже лучше. Если бы можно было сыграть еще минут 10, мы бы могли даже выиграть, но я остался очень раздосадован первым таймом. Мы слишком боялись мяча.

Пропускать быстрый гол в матче с «Атлетико» — дело тяжелое. Обороняться было сложно. Надо действовать агрессивнее, увереннее, настырнее бежать вперед. Забили мы именно так. Так и надо играть с такими соперниками", — цитирует пресс-служба УЕФА Рангника.

Ответная игра пройдет в Англии, 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
23 февр, 23:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
1:1
Манчестер Юнайтед
Голы
Жоау Феликс, 7 (1:0), Эланга, 80 (1:1)
Атлетико
Облак Хименес Лоди (Лемар, 76) Савич Мандава Врсалько Кондогбья Льоренте Эррера Жоау Феликс (Гризманн, 76) Корреа
Манчестер Юнайтед
де Хеа Линделеф (Ван-Биссака, 66) Магуайр Варан Шоу (Алекс Теллес, 67) Погба (Матич, 66) Фред Бруну Фернандеш Криштиану Роналду Рэшфорд (Эланга, 75) Санчо (Лингард, 82)
Предупреждения
Эррера 45+1’, Мандава 63’, Льоренте 77’, Хименес 78’  -  Шоу 50’, Линделеф 60’, Рэшфорд 65’, Фред 74’, Алекс Теллес 83’
Судьи
Хацеган (Румыния)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033902--atletico-vs-man-united/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник
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