Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник после ничьей с «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов признал, что в первом тайме команда сыграла не лучшим образом.

«Не знаю, спас ли я игру заменами, но после первого тайма хуже стать уже не могло. До сих пор не верю в то, как мы играли до перерыва. Делали это без страсти и нужной агрессии в борьбе за мяч. Потому и столкнулись с проблемами. Во втором тайме выглядели уже лучше. Если бы можно было сыграть еще минут 10, мы бы могли даже выиграть, но я остался очень раздосадован первым таймом. Мы слишком боялись мяча.

Пропускать быстрый гол в матче с «Атлетико» — дело тяжелое. Обороняться было сложно. Надо действовать агрессивнее, увереннее, настырнее бежать вперед. Забили мы именно так. Так и надо играть с такими соперниками", — цитирует пресс-служба УЕФА Рангника.

Ответная игра пройдет в Англии, 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.