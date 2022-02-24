Алле рассказал, как забил в свои ворота в игре с «Бенфикой»

Нападающий «Аякса» Себастьен Алле после ничьей с «Бенфикой» (2:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов признался, что недоволен результатом. Также добавил, что винил себя за гол в свои ворота.

«Я думал, что мяч заберет Пасвеер, но тот прошел мимо нашего вратаря, к чему я готов не был. Я очень себя винил. Возможно, займи я другую позицию, мяч в ворота не влетел был. Никогда нельзя терять концентрацию.

Ничьей я недоволен. Таком результатом сложно довольствоваться. Мы умеем играть куда лучше", — цитирует пресс-служба УЕФА Алле.

Ответная игра пройдет в Нидерландах, 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.