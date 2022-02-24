Вертонген назвал приемлемым результатом ничью с «Аяксом»

Защитник «Бенфики» Ян Вертонген после ничьей с «Аяксом» (2:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что второй тайм получился лучше первого.

«После перерыва у нас стало больше голевых моментов. В концовке победу могла вырвать любая из сторон. «Аякс» здорово держит мяч, мы же хорошо использовали свободные зоны. Думаю, это приемлемый результат перед ответной встречей в Амстердаме», — цитирует пресс-служба УЕФА Вертонгена.

Ответная игра пройдет в Нидерландах, 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.