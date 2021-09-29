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После победы «Зенита» Россия может подняться на 9-е место в рейтинге УЕФА

21:50
«Зенит» разгромил «Мальме» — 4:0. Фото Reuters
«Зенит» разгромил «Мальме» — 4:0. Фото Reuters
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Победа «Зенита» над «Мальме» (4:0) во 2-м туре Лиги чемпионов стала первой для российских клубов на стадии групповых турниров еврокубков в этом сезоне и позволила чуть улучшить ситуацию в таблице коэффициентов УЕФА. Россия остается на 10-м месте, но вплотную приблизилась к Шотландии, которую теоретически может обойти уже в четверг.

Успех «Зенита» принес в российскую копилку 0,4 балла. Всего у России в этом сезоне теперь 2,100 балла (это по-прежнему очень мало по сравнению с прямыми конкурентами), а по сумме пяти сезонов — 31,282 балла. У занимающей 9-е место Шотландии — 31,300 балла.

Однако обойти шотландцев уже в четверг будет очень непросто. Для этого «Спартак» и «Локомотив» должны набрать в Лиге Европы против «Наполи» и «Лацио» хотя бы на одно очко больше, чем наберут в тот же день «Селтик» и «Рейджерс» в матчах со «Спартой» и «Байером» соответственно.

Зенит — Мальме

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Юрий Плохотниченко все материалы автора

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