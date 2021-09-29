«Зенит» победил в Лиге чемпионов впервые за 672 дня

В матче второго тура Лиги чемпионов «Зенит» дома разгромил «Мальме» и прервал безвыигрышную серию в главном еврокубке, которая растянулась на 672 дня. В последний раз команда Сергея Семака праздновала успех 27 ноября 2019 года во встрече с «Лионом» (2:0). После этого последовала одна ничья (дома с «Лацио») и семь поражений. Для России эта победа стала второй за два сезона и первой за 301 день — со 2 декабря 2020 года, когда «Краснодар» справился с «Ренном».

10 последних матчей «Зенита» в Лиге чемпионов

Дата Соперник Счет Голы 27.11.2019 Лион (д) 2:0 Дзюба, Оздоев 10.12.2019 Бенфика (г) 0:3 Серви, Луиш Мигел, Азмун, в свои ворота 20.10.2020 Брюгге (д) 1:2 Ловрен — Деннис, де Кетеларе 28.10.2020 Боруссия Д (г) 0:2 Санчо, Холанн 04.11.2020 Лацио (д) 1:1 Ерохин — Кайседо 24.11.2020 Лацио (г) 1:3 Дзюба — Иммобиле-2, Пароло 02.12.2020 Брюгге (г) 0:3 де Кетеларе, Фанакен, Ланг 08.12.2020 Боруссия Д (д) 1:2 Дриусси — Пищек, Витсель 14.09.2021 Челси (г) 0:1 Лукаку 29.09.2021 Мальме (д) 4:0 Клаудиньо, Кузяев, Сутормин, Вендел

Итого: +2=1-7, мячи 10-17.