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«Зенит» победил в Лиге чемпионов впервые за 672 дня

21:48
«Зенит» разгромил «Мальме» — 4:0. Фото AFP
«Зенит» разгромил «Мальме» — 4:0. Фото AFP
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В матче второго тура Лиги чемпионов «Зенит» дома разгромил «Мальме» и прервал безвыигрышную серию в главном еврокубке, которая растянулась на 672 дня. В последний раз команда Сергея Семака праздновала успех 27 ноября 2019 года во встрече с «Лионом» (2:0). После этого последовала одна ничья (дома с «Лацио») и семь поражений. Для России эта победа стала второй за два сезона и первой за 301 день — со 2 декабря 2020 года, когда «Краснодар» справился с «Ренном».

10 последних матчей «Зенита» в Лиге чемпионов

Дата

Соперник

Счет

Голы

27.11.2019

Лион (д)

2:0

Дзюба, Оздоев

10.12.2019

Бенфика (г)

0:3

Серви, Луиш Мигел, Азмун, в свои ворота

20.10.2020

Брюгге (д)

1:2

Ловрен — Деннис, де Кетеларе

28.10.2020

Боруссия Д (г)

0:2

Санчо, Холанн

04.11.2020

Лацио (д)

1:1

Ерохин — Кайседо

24.11.2020

Лацио (г)

1:3

Дзюба — Иммобиле-2, Пароло

02.12.2020

Брюгге (г)

0:3

де Кетеларе, Фанакен, Ланг

08.12.2020

Боруссия Д (д)

1:2

Дриусси — Пищек, Витсель

14.09.2021

Челси (г)

0:1

Лукаку

29.09.2021

Мальме (д)

4:0

Клаудиньо, Кузяев, Сутормин, Вендел

Итого: +2=1-7, мячи 10-17.

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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