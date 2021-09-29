«Зенит» победил в Лиге чемпионов впервые за 672 дня
В матче второго тура Лиги чемпионов «Зенит» дома разгромил «Мальме» и прервал безвыигрышную серию в главном еврокубке, которая растянулась на 672 дня. В последний раз команда Сергея Семака праздновала успех 27 ноября 2019 года во встрече с «Лионом» (2:0). После этого последовала одна ничья (дома с «Лацио») и семь поражений. Для России эта победа стала второй за два сезона и первой за 301 день — со 2 декабря 2020 года, когда «Краснодар» справился с «Ренном».
10 последних матчей «Зенита» в Лиге чемпионов
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Голы
|
27.11.2019
|
Лион (д)
|
2:0
|
Дзюба, Оздоев
|
10.12.2019
|
Бенфика (г)
|
0:3
|
Серви, Луиш Мигел, Азмун, в свои ворота
|
20.10.2020
|
Брюгге (д)
|
1:2
|
Ловрен — Деннис, де Кетеларе
|
28.10.2020
|
Боруссия Д (г)
|
0:2
|
Санчо, Холанн
|
04.11.2020
|
Лацио (д)
|
1:1
|
Ерохин — Кайседо
|
24.11.2020
|
Лацио (г)
|
1:3
|
Дзюба — Иммобиле-2, Пароло
|
02.12.2020
|
Брюгге (г)
|
0:3
|
де Кетеларе, Фанакен, Ланг
|
08.12.2020
|
Боруссия Д (д)
|
1:2
|
Дриусси — Пищек, Витсель
|
14.09.2021
|
Челси (г)
|
0:1
|
Лукаку
|
29.09.2021
|
Мальме (д)
|
4:0
|
Клаудиньо, Кузяев, Сутормин, Вендел
Итого: +2=1-7, мячи 10-17.
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