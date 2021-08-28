«Зенит» прокомментировал информацию о том, что матч с «Челси» может пройти на нейтральном поле

В пресс-службе «Зенита» прокомментировали информацию о том, что матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» может пройти на нейтральном поле.

Это связано с коронавирусными ограничениями, которые введены в Великобритании.

— Действительно существует ряд ограничений, которые могут повлиять на место проведения гостевого матча с «Челси». Конечно как клубы, так и УЕФА следят за ситуацией и прорабатывают возможные пути оптимального для всех решения — до 2 сентября должно быть принято окончательное решение.

Матч «Челси» — «Зенит» состоится 14 сентября.

Также в группе Н сыграют «Ювентус» и «Мальме».

Расписание матчей «Зенита» в Лиге чемпионов