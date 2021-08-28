«Зенит» прокомментировал информацию о том, что матч с «Челси» может пройти на нейтральном поле
В пресс-службе «Зенита» прокомментировали информацию о том, что матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» может пройти на нейтральном поле.
Это связано с коронавирусными ограничениями, которые введены в Великобритании.
— Действительно существует ряд ограничений, которые могут повлиять на место проведения гостевого матча с «Челси». Конечно как клубы, так и УЕФА следят за ситуацией и прорабатывают возможные пути оптимального для всех решения — до 2 сентября должно быть принято окончательное решение.
Матч «Челси» — «Зенит» состоится 14 сентября.
Также в группе Н сыграют «Ювентус» и «Мальме».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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