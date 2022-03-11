Навас был в ярости, что Доннарумма вышел в старте «ПСЖ» на матч с «Реалом»

Навас разозлился из-за того, что Доннарумма вышел в старте «ПСЖ» на матч с «Реалом»

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас был в ярости, когда узнал, что место в воротах команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» займет Джанлуиджи Доннарумма, сообщает L'Equipe.

По информации источника, Навас хотел сыграть против «Реала» на стадионе «Сантьяго Бернабеу», так как провел в мадридском клубе пять сезонов.

Напомним, что Доннарумма неудачно сыграл в эпизоде с первым пропущенным мячом, проиграв борьбу нападающему мадридцев Кариму Бензема. «ПСЖ» потерпел поражение со счетом 1:3 и вылетел из Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне 35-летний костариканец принял участие в 21 встрече за «ПСЖ». На счету 23-летнего итальянца 13 игр.