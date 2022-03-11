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Навас был в ярости, что Доннарумма вышел в старте «ПСЖ» на матч с «Реалом»

Навас разозлился из-за того, что Доннарумма вышел в старте «ПСЖ» на матч с «Реалом»
Карен Саркисян
Корреспондент
Кейлор Навас.
Фото Global Look Press

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас был в ярости, когда узнал, что место в воротах команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» займет Джанлуиджи Доннарумма, сообщает L'Equipe.

По информации источника, Навас хотел сыграть против «Реала» на стадионе «Сантьяго Бернабеу», так как провел в мадридском клубе пять сезонов.

Напомним, что Доннарумма неудачно сыграл в эпизоде с первым пропущенным мячом, проиграв борьбу нападающему мадридцев Кариму Бензема. «ПСЖ» потерпел поражение со счетом 1:3 и вылетел из Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне 35-летний костариканец принял участие в 21 встрече за «ПСЖ». На счету 23-летнего итальянца 13 игр.

Источник: https://www.getfootballnewsfrance.com/2022/psgs-keylor-navas-furious-over-not-starting-real-madrid-game/
Джанлуиджи Доннарумма
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