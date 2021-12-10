Эмери: «В плей-офф Лиги чемпионов будут очень сильные соперники. «Вильярреалу» нужно выступить как можно лучше»
Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Аталантой» (3:2) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Вы сами видели, насколько тяжело играть против «Аталанты», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА. - «Аталанта» показывает красивую игру и находится в хорошей форме. Против такого соперника нужна огромная самоотдача. Мы знали, что нам нужно было сохранить полную концентрацию при счете 3:0».
Также тренер поделился мнением о выходе «Вильярреала» в плей-офф турнира.
«Мы обрели уверенность, и это крайне важно. Нам есть чем гордиться. Это отличная возможность, чтобы отпраздновать. В плей-офф Лиги чемпионов будут очень сильные соперники. «Вильярреалу» нужно выступить как можно лучше», — сказал Эмери.
По итогам группового этапа «Вильярреал» набрал 10 очков и со второго места в группе F вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Аталанта» с шестью баллами заняла третье место и вышла в плей-офф Лиги Европы.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032674--atalanta-vs-villarreal/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю