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Месси назвал главных фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов

14:59

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси назвал главных фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Многие говорят, что «ПСЖ» — главный фаворит Лиги чемпионов, — приводит слова Месси Marca. — Я не буду отрицать, что на бумаге «ПСЖ» является одним из главных претендентов на победу, однако мы только в начале своего пути. Нам нужно сыграться и стать настоящей командой. В нашем распоряжении лучшие футболисты мира для осуществления этой цели».

По словам нападающего, «ПСЖ» не единственный фаворит Лиги чемпионов.

«Мы — фавориты, но не единственные. Есть и другие команды, которые способны побороться за кубок. Лига чемпионов — очень сложное соревнование, это делает его особенным. Здесь всегда играют только лучшие. Сейчас очень хорош «Ливерпуль». Он снова стал той командой, которая когда-то выигрывала Лигу чемпионов. Также есть «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария» и «Атлетико». Есть много команд», — сказал Месси.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел 9 матчей за «ПСЖ», в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/barcelona/2021/11/23/619bda88ca474140758b45a3.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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