Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Наумов верит в победу «Зенита» над «Мальме» в матче Лиги чемпионов

«Мальме» — «Зенит»: прогноз Николая Наумова на матч Лиги чемпионов 23 ноября
14:39
Николай Наумов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Николай Наумов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Теги:

Бывший генеральный директор «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов между «Мальме» и «Зенитом».

«Я верю в победу «Зенита». Они должны сделать максимум для того, чтобы победить «Мальме». Если они обыграют их на чужом поле — это будет великолепное завершение сезона. Но будет тяжело. Шведы не так просты, как кажутся. «Мальме» — сильная и сбалансированная команда. Но и «Зенит» на ходу. Мы должны навязать свою игру и постараться взять три очка», — сказал Наумов «СЭ».

Матч состоится сегодня, 23 ноября, в Мальме на стадионе «Сведбанк». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

«Зенит» с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Мальме» — 0 баллов и последняя строчка (4-я).

Лига чемпионов. Группа H
23 нояб, 23:00. Swedbank Stadium (Malmo New Stadium) (Мальме)
Мальме
23 ноября, 23:00
Зенит

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Оболенский пустился галопом, как скаковая лошадь». Как русский князь стал легендой английского регби
Россиянин покончил с собой на рейсе из Египта в Самару
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры