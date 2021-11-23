Наумов верит в победу «Зенита» над «Мальме» в матче Лиги чемпионов

Бывший генеральный директор «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов между «Мальме» и «Зенитом».

«Я верю в победу «Зенита». Они должны сделать максимум для того, чтобы победить «Мальме». Если они обыграют их на чужом поле — это будет великолепное завершение сезона. Но будет тяжело. Шведы не так просты, как кажутся. «Мальме» — сильная и сбалансированная команда. Но и «Зенит» на ходу. Мы должны навязать свою игру и постараться взять три очка», — сказал Наумов «СЭ».

Матч состоится сегодня, 23 ноября, в Мальме на стадионе «Сведбанк». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

«Зенит» с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Мальме» — 0 баллов и последняя строчка (4-я).