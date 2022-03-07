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Сегодня, 19:11

Мбаппе полетит вместе с «ПСЖ» в Испанию

Иван Шитик
Корреспондент

Участие нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» находится под вопросом, сообщает RMC Sport.

Игрок получил повреждение на тренировке в понедельник. Он полетит вместе с командой в Испанию, где будет приниматься окончательное решение о его участии в матче против «Реала».

Вторая встреча между «Реалом» и ПСЖ пройдет 9 марта в Мадриде. Первый матч завершился победой парижан. Единственный мяч в игре забил Мбаппе.

Вторая встреча между «Реалом» и ПСЖ пройдет 9 марта в Мадриде. Первый матч завершился победой парижан. Единственный мяч в игре забил Мбаппе.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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