Серхио Рамос пропустит ответный матч «ПСЖ» с «Реалом» в Лиге чемпионов

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос не примет участия в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с испанским «Реалом», сообщает L'Equipe.

35-летний испанец продолжит индивидуальные тренировки до конца недели. 27 января Рамос получил травму икроножной мышцы.

Также матч с «Реалом» пропустит полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера, который продолжает лечение от конъюнктивита и возобновит тренировки в конце недели.

Отметим, что 7 марта на тренировке получил повреждение нападающий Килиан Мбаппе. Скорее всего, он сможет выйти на поле в Мадриде, но его участие остается пока под вопросом.

Вторая встреча между «Реалом» и ПСЖ пройдет 9 марта в Мадриде. Первый матч завершился победой парижан — 1:0.