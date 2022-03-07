Мбаппе прошел медобследование после травмы. Участие игрока в матче с «Реалом» все еще под вопросом

Медобследование не выявило серьезной травмы у нападающего «ПСЖ» Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прошел срочное медобследование после повреждения, которое он получил в понедельник, сообщает RMC Sport.

Игрок находился в клинике больше часа. Обследование не выявило серьезной травмы, но его участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» остается под вопросом.

Первая игра между командами завершилась победой парижан со счетом 1:0 — единственный гол забил как раз Мбаппе.

Ответная встреча состоится в Мадриде 9 марта. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.