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Сегодня, 18:29

Мбаппе прошел медобследование после травмы. Участие игрока в матче с «Реалом» все еще под вопросом

Медобследование не выявило серьезной травмы у нападающего «ПСЖ» Мбаппе
Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прошел срочное медобследование после повреждения, которое он получил в понедельник, сообщает RMC Sport.

Игрок находился в клинике больше часа. Обследование не выявило серьезной травмы, но его участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» остается под вопросом.

Первая игра между командами завершилась победой парижан со счетом 1:0 — единственный гол забил как раз Мбаппе.

Ответная встреча состоится в Мадриде 9 марта. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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