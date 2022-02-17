Майкл Оуэн считает, что «Ливерпуль» гарантировал себе выход в 1/4 финала Лиги чемпионов

Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн считает, что победа над «Интером» в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дает команде большие шансы на выход в следующую стадию.

«Ливерпуль» практически закончил это противостояние. Уже даже не нужна крепость «Энфилда», чтобы отправить их домой, работа уже сделана", — цитирует BBC Оуэна.

Ответный матч состоится в Англии 8 марта. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.