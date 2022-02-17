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Сегодня, 02:24

Майкл Оуэн считает, что «Ливерпуль» гарантировал себе выход в 1/4 финала Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн считает, что победа над «Интером» в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дает команде большие шансы на выход в следующую стадию.

«Ливерпуль» практически закончил это противостояние. Уже даже не нужна крепость «Энфилда», чтобы отправить их домой, работа уже сделана", — цитирует BBC Оуэна.

Ответный матч состоится в Англии 8 марта. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 февр, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
0:2
Ливерпуль
Голы
Роберту Фирмину, 75 (0:1), Салах, 83 (0:2)
Интер
Ханданович Дюмфрис (Раноккиа, 87 ) де Врей (Дармиан, 87 ) Шкриньяр Бастони (Димарко, 90+1 ) Хакан Чалханоглу Видаль (Гальярдини, 87 ) Брозович Джеко Мартинес (Санчес, 70 ) Перишич
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Конате Робертсон Александр-Арнолд Фабинью (Кейта, 59) Тиагу Алькантара (Милнер, 86) Мане (Хендерсон, 59) Салах Диогу Жота (Роберту Фирмину, 46) Эллиотт (Диас, 59)
Судьи
Марчиняк (Польша)
Майкл Оуэн
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
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