Ульмер считает, что «Зальцбург» может гордиться ничьей с «Баварией»
Капитан «Зальцбурга» Андреас Ульмер считает, что команда может гордиться ничьей с «Баварией» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«На данный момент это не очень хорошо, потому что мы пропустили на последних минутах. Но, глядя на это со стороны, мы можем гордиться достигнутым результатом», — цитирует пресс-служба клуба Ульмера.
Ответная встреча состоится 8 марта в Мюнхене. Начало матча — 23.00 по московскому времени.
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