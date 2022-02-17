Ульмер считает, что «Зальцбург» может гордиться ничьей с «Баварией»

Капитан «Зальцбурга» Андреас Ульмер считает, что команда может гордиться ничьей с «Баварией» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«На данный момент это не очень хорошо, потому что мы пропустили на последних минутах. Но, глядя на это со стороны, мы можем гордиться достигнутым результатом», — цитирует пресс-служба клуба Ульмера.

? Andreas #Ulmer: «Im Moment f?hlt es sich noch nicht so gut an, weil wir doch den Ausgleich gekriegt haben. Aber mit etwas Abstand betrachtet, k?nnen wir stolz auf die Leistung sein, die wir erbracht haben.» #SALFCB #UCL pic.twitter.com/SunUvDJSQw — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) February 16, 2022

Ответная встреча состоится 8 марта в Мюнхене. Начало матча — 23.00 по московскому времени.