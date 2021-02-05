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«Сочи» предложил «Лейпцигу» провести домашний матч с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов в России

18:41
Стадион «Фишт». Фото ФК «Сочи».
Стадион «Фишт». Фото ФК «Сочи».
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Футбольный клуб «Сочи» готов предоставить свой домашний стадион «Фишт» для проведения матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лейпцигом» и «Ливерпулем». Сочинцы в Twitter обратились к немецкому клубу.

«Может к нам? Ни дождя, ни снега, и прекрасный вид на Черное море», — говорится в сообщении.

Из-за пандемии коронавируса власти Германии ограничили доступ в страну иностранных граждан. Если исключение не будет сделано, «Лейпциг» должен до 8 февраля уведомить УЕФА о новом месте проведения матча в нейтральной стране-члене УЕФА.

Матч «Лейпциг» — «Ливерпуль» намечен на 16 февраля.

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