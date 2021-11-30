Матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз» может пройти на нейтральном поле
18:18
Матч заключительного, 6-го, тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз» могут перенести на нейтральное поле, утверждает Sky Sports.
Все дело в изменении правил въезда в страну со стороны швейцарских властей в связи с обнаружением нового штамма коронавируса.
В УЕФА изучают данную ситуацию и обсуждают разные варианты с представителями английского и швейцарского клубов.
Матч должен состояться 8 декабря на домашнем стадионе английского клуба «Олд Траффорд».
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