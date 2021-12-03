Матч между «Баварией» и «Барселоной» пройдет без зрителей

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Барселоной» пройдет при пустых трибунах.

Как сообщается на официальном сайте немецкого клуба, команда до конца 2021 года будет играть без зрителей из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Мюнхене.

«Баварии» в этом году осталось сыграть еще два домашних матча в бундеслиге с «Майнц 05» (11 декабря) и с «Вольфсбургом» (14 декабря).

Заключительный матч группового этапа ЛЧ между «Баварией» и «Барселоной» пройдет 8 декабря в 23:00 по московскому времени.