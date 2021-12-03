Матч между «Баварией» и «Барселоной» пройдет без зрителей
Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Барселоной» пройдет при пустых трибунах.
Как сообщается на официальном сайте немецкого клуба, команда до конца 2021 года будет играть без зрителей из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Мюнхене.
«Баварии» в этом году осталось сыграть еще два домашних матча в бундеслиге с «Майнц 05» (11 декабря) и с «Вольфсбургом» (14 декабря).
Заключительный матч группового этапа ЛЧ между «Баварией» и «Барселоной» пройдет 8 декабря в 23:00 по московскому времени.
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Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/en/news/2021/12/matches-behind-closed-doors-until-end-of-year
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