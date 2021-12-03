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Матч между «Баварией» и «Барселоной» пройдет без зрителей

17:58
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Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Барселоной» пройдет при пустых трибунах.

Как сообщается на официальном сайте немецкого клуба, команда до конца 2021 года будет играть без зрителей из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Мюнхене.

«Баварии» в этом году осталось сыграть еще два домашних матча в бундеслиге с «Майнц 05» (11 декабря) и с «Вольфсбургом» (14 декабря).

Заключительный матч группового этапа ЛЧ между «Баварией» и «Барселоной» пройдет 8 декабря в 23:00 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Footboom
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ростов

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/en/news/2021/12/matches-behind-closed-doors-until-end-of-year

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Анна Горшкова все материалы автора

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